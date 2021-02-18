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В центральный офис «Национального движения» прибыли представители МВД


18.02.2021   09:43


Представители МВД прибыли в центральный офис «Единого национального движения».

Как сообщили журналистам, они передадут Нике Мелия решение суда.

«Суд вынес приговор, и мы прибыли на место», - сказал представитель Министерства внутренних дел.

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