

В центральный офис «Национального движения» прибыли представители МВД

18.02.2021 09:43





Представители МВД прибыли в центральный офис «Единого национального движения».



Как сообщили журналистам, они передадут Нике Мелия решение суда.



«Суд вынес приговор, и мы прибыли на место», - сказал представитель Министерства внутренних дел.



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