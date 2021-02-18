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Сенатор Джим Риш считает решение о задержании Мелия опасным для грузинской демократии
18.02.2021 09:43
Решение об аресте председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия опасно для грузинской демократии, считает сопредседатель Комитета по международным отношениям Сената США, республиканец Джим Риш.
В комментарии грузинской службе «Голоса Америки» сенатор резко критикует Тбилиси. Он считает, что задержание лидера крупнейшей оппозиционной партии станет «еще одним политически мотивированным заключением» в Грузии. Одновременно Риш указывает, что это затруднит переговоры властей и оппозиции, призванные решить серьезный политический кризис, который начался в стране после парламентских выборов осенью 2020 года.
«Ограничение свободы Мелия – это еще одно политически мотивированное заключение, что стало очень частым явлением и непременно затруднит продолжающийся процесс переговоров между грузинскими политическими партиями по поводу правления в Грузии. Сегодняшние события еще более усилили мои опасения по поводу ухудшения ситуации с независимостью грузинской судебной системы», — заявил Риш.
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