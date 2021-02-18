

Представителей полиции не впустили в центральный офис «Нацдвижения»

18.02.2021 09:46





Представителей полиции не впустили в центральный офис «Национального движения», после чего они покинули территорию.



Некоторое время назад на месте было шумно.



Ранее представители МВД заявили журналистам, что намерены вручить Нике Мелия решение суда.



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