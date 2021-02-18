

Саакашвили: В Грузии вообще не существует суда

18.02.2021 10:08





В Грузии вообще не существует суда, к сожалению, не оказалось ни одного добросовестного судьи или прокурора", - заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили, комментируя приговор Нике Мелия.



По его словам, Бидзина Иванишвили развалил все государственные институты в стране.



«Это означает, что Иванишвили полностью погубил нашу страну, мораль и совесть каждого человека. В Грузии не существует судейского корпуса, это большой родственный «клан», который вместе берет деньги.



Наш с Никой план действий, каждого - быть на страже закона и справедливости. Успешны только те нации, которые могут сдерживать насилие, бороться с несправедливостью», - заявил Михеил Саакашвили телеканалу «ТВ Пирвели».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





