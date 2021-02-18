|
|
|
Саакашвили: В Грузии вообще не существует суда
18.02.2021 10:08
В Грузии вообще не существует суда, к сожалению, не оказалось ни одного добросовестного судьи или прокурора", - заявил третий президент Грузии Михеил Саакашвили, комментируя приговор Нике Мелия.
По его словам, Бидзина Иванишвили развалил все государственные институты в стране.
«Это означает, что Иванишвили полностью погубил нашу страну, мораль и совесть каждого человека. В Грузии не существует судейского корпуса, это большой родственный «клан», который вместе берет деньги.
Наш с Никой план действий, каждого - быть на страже закона и справедливости. Успешны только те нации, которые могут сдерживать насилие, бороться с несправедливостью», - заявил Михеил Саакашвили телеканалу «ТВ Пирвели».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна