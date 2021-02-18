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Сторонники оппозиции не допустили в офис ЕНД полицейских
18.02.2021 10:36
Новости-Грузия
Сторонники оппозиции не допустили в офис «Единого национального движения» (ЕНД) сотрудников МВД Грузии, явившихся зачитать постановление о задержании Ники Мелия.
17 февраля Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для Мелия с залога на заключение. В течение всей ночи в офисе ЕНД оставались сотни человек – политиков и активистов, пообещавших физически защищать лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии.
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После недопуска в здание полицейских, МВД распространило заявление, призвав не препятствовать исполнению судебного решения. Ведомство отмечает, что его невыполнение или воспрепятствование исполнению повлечет ответственность.
«МВД хотело бы призвать представителей политических партий, а также их сторонников к мирному протесту и воздержанию от насильственных действий… Любая попытка насилия будет немедленно пресечена полицией, и каждый человек, нарушивший общественный порядок, будет привлечен к ответственности со всей строгостью закона», — говорится в заявлении.
В течение всей ночи оппозиционные СМИ сообщали о серьезной мобилизации на базе Управления особых поручений МВД Грузии, находящейся паре километров от штаб-квартиры ЕНД. В настоящее время офис партии оцеплен полицией, все подъезды перекрыты полицией.
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