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Посольство США в Грузии прокомментировало ситуацию с задержанием Ники Мелия
18.02.2021 10:37
Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии прокомментировало ситуацию с задержанием Ники Мелия.
«Нынешнее опасное положение, которое возникла после решения суда Ники Мелия, исходит из многолетних проблем избирательной и судебной системы. Необходимо, чтобы власть и оппозиция сегодня утром проявили максимальную сдержанность. Единственный способ решить самые важные вопросы - это только мирные переговоры. Мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать насилия», - заявили в посольстве.
Напомним, что Тбилисский городской суд избрал для председателя «Единого национального движения» Ники Мелия меру пресечения в виде заключения под стражу.
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