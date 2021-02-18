

Посольство США в Грузии прокомментировало ситуацию с задержанием Ники Мелия

18.02.2021 10:37





Посольство Соединенных Штатов Америки в Грузии прокомментировало ситуацию с задержанием Ники Мелия.



«Нынешнее опасное положение, которое возникла после решения суда Ники Мелия, исходит из многолетних проблем избирательной и судебной системы. Необходимо, чтобы власть и оппозиция сегодня утром проявили максимальную сдержанность. Единственный способ решить самые важные вопросы - это только мирные переговоры. Мы призываем всех сохранять спокойствие и избегать насилия», - заявили в посольстве.



Напомним, что Тбилисский городской суд избрал для председателя «Единого национального движения» Ники Мелия меру пресечения в виде заключения под стражу.



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