

Премьер-министр Грузии подал в отставку

18.02.2021 10:39





Георгий Гахария покинул пост премьер-министра Грузии. Об этом он заявил на коротком брифинге, после которого политик отказался отвечать на вопросы журналистов. Предлагаем прощальную речь премьера полностью:



«Ника Мелия — человек, который никогда не уважал закон. Это человек, который призывал наших граждан к штурму парламента. Он был одним из организаторов вторжения в парламент, но, несмотря ни на что, моя абсолютно непоколебимая позиция состоит в том, что применение меры против одного человека, если это ставит под угрозу здоровье наших граждан, их жизнь или создает возможность для политической эскалации в стране, — недопустима.



Особенно сегодня, когда в нашей стране наблюдается политическая напряженность и поляризация, это создает риски для развития страны, ее безопасности и будущего. Когда мы все вместе — вместе с нашими гражданами, боремся с глобальной пандемией, экономическим кризисом, региональными проблемами и, самое главное, с поляризацией, чтобы создать лучшее будущее для наших детей, такое мероприятие должно проводиться только в том случае, если все риски застрахованы и рисков нет, несмотря на политическую целесообразность и политическую ориентацию, ради здоровья и жизни наших граждан, что важнее всего.



К сожалению, мне не удалось достичь общего мнения с командой в связи с этим вопросом, и я принял решение уйти в отставку. Хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации в нашей стране. Убежден, что поляризация и конфронтация являются самым большим риском для будущего и экономического развития нашей страны».



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