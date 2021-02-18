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Давид Залкалиани посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику
18.02.2021 11:32
18-19 февраля 2021 года вице-премьер, министр иностранных дел Давид Залкалиани посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает МИД страны.
В рамках визита Давид Залкалиани проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и примет участие в 9-й трехсторонней встрече глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции.
В рамках министерской встречи Давид Залкалиани также проведет встречу с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. Следует отметить, что трехсторонний формат Грузия-Азербайджан-Турция является успешным механизмом регионального сотрудничества. Встречи регулярно проводятся с 2012 года как на уровне министров иностранных дел, так и на уровне различных отраслевых ведомств и парламента.
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