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Полномочия премьер-министра прекращаются с момента отставки, в отставки и правительство


18.02.2021   11:32


Полномочия премьер-министра прекращаются с момента его отставки. В отставку уходит и правительство, которое до назначения нового премьер-министра исполняет свои обязанности.

У парламента есть 2-недельный срок, чтобы выразить доверие новому премьер-министру и предложенному им кабинету министров. Для получения доверия необходима поддержка большинства полного состава парламента.

Если парламент не выразит доверие правительству в установленный срок, президент распустит парламент и назначит внеочередные парламентские выборы.



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