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Полномочия премьер-министра прекращаются с момента отставки, в отставки и правительство
18.02.2021 11:32
Полномочия премьер-министра прекращаются с момента его отставки. В отставку уходит и правительство, которое до назначения нового премьер-министра исполняет свои обязанности.
У парламента есть 2-недельный срок, чтобы выразить доверие новому премьер-министру и предложенному им кабинету министров. Для получения доверия необходима поддержка большинства полного состава парламента.
Если парламент не выразит доверие правительству в установленный срок, президент распустит парламент и назначит внеочередные парламентские выборы.
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