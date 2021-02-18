

Полномочия премьер-министра прекращаются с момента отставки, в отставки и правительство

18.02.2021 11:32





Полномочия премьер-министра прекращаются с момента его отставки. В отставку уходит и правительство, которое до назначения нового премьер-министра исполняет свои обязанности.



У парламента есть 2-недельный срок, чтобы выразить доверие новому премьер-министру и предложенному им кабинету министров. Для получения доверия необходима поддержка большинства полного состава парламента.



Если парламент не выразит доверие правительству в установленный срок, президент распустит парламент и назначит внеочередные парламентские выборы.









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