

Парламент вынесет вотум доверия новому премьер-министру и новому правительству в течение двух недель

18.02.2021 11:33





Согласно статье 56 Конституции, в случае отставки премьер-министра полномочия премьер-министра прекращаются с его отставкой. В случае отставки или иного прекращения полномочий премьер-министра правительство продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра.



Парламент в течение двух недель после отставки премьер-министра или иного прекращения полномочий премьер-министра выразит вотум доверия правительству, выдвинутому кандидатом в премьер-министры, выдвинутым политической партией, с наилучшими результатами в парламентских выборах.



Вместе с составом правительства в парламенте будет представлена программа правительства. Для получения вотума доверия необходима поддержка большинства в парламенте.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





