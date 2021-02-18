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Парламент вынесет вотум доверия новому премьер-министру и новому правительству в течение двух недель
18.02.2021 11:33
Согласно статье 56 Конституции, в случае отставки премьер-министра полномочия премьер-министра прекращаются с его отставкой. В случае отставки или иного прекращения полномочий премьер-министра правительство продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра.
Парламент в течение двух недель после отставки премьер-министра или иного прекращения полномочий премьер-министра выразит вотум доверия правительству, выдвинутому кандидатом в премьер-министры, выдвинутым политической партией, с наилучшими результатами в парламентских выборах.
Вместе с составом правительства в парламенте будет представлена программа правительства. Для получения вотума доверия необходима поддержка большинства в парламенте.
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