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Ника Мелия: Единственный выход из кризиса — это досрочные выборы


18.02.2021   11:35


Давайте сядем за стол переговоров с представителями этого режима при участии фасилитаторов и обсудим вопрос о проведении новых выборов, — об этом заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия.

По его словам, оппозиция готова продолжать переговоры с властью.

По словам Мелия, единственный выход из кризиса — это досрочные выборы.

«Нашей задачей не было и не будет насилия, угнетения кого-то, потому что мы правы. Мы хотим, чтобы страна развивалась. Я бы сказал с осторожным оптимизмом, что кажется, в «Грузинской мечте» прояснилось, в данном случае я имею в виду Гахария, который не сделал второго шага к кровопролитию, к которому, вероятно, призывали члены команды», — заявил Мелия.

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