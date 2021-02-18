

Ника Мелия: Единственный выход из кризиса — это досрочные выборы

18.02.2021 11:35





Давайте сядем за стол переговоров с представителями этого режима при участии фасилитаторов и обсудим вопрос о проведении новых выборов, — об этом заявил председатель «Национального движения» Ника Мелия.



По его словам, оппозиция готова продолжать переговоры с властью.



По словам Мелия, единственный выход из кризиса — это досрочные выборы.



«Нашей задачей не было и не будет насилия, угнетения кого-то, потому что мы правы. Мы хотим, чтобы страна развивалась. Я бы сказал с осторожным оптимизмом, что кажется, в «Грузинской мечте» прояснилось, в данном случае я имею в виду Гахария, который не сделал второго шага к кровопролитию, к которому, вероятно, призывали члены команды», — заявил Мелия.



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