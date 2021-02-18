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В ЕНД считают проведение досрочных выборов, единственным выходом из кризиса
18.02.2021 11:36
Один из лидеров «Единого национального движения» Заал Удумашвили считает, что отставка премьер-министра свидетельствует о кризисе в стране и что только досрочные выборы могут вывести государство из этого кризиса:
«Это факт, что у нас идет процесс полного крушения правительства. Этот процесс давно идет внутри «Грузинской мечты», и наше общество следит за ним. Но отставка Гиоргия Гахария — это финальная точка в процессе дезинтеграции, который практически подходит к концу. Мы переживаем самый тяжелый не только политический, но и правительственный кризис после отставки премьер-министра. Теперь я думаю, что все убеждены, даже самые большие скептики, что единственный выход из этого кризиса сегодня — это перевыборы, досрочные выборы. Досрочные выборы выведут страну из кризиса», — сказал Удумашвили.
Гахария заявил о своей отставке сегодня, 18 февраля. Она заявил, что не согласен с арестом Мелия, если это создает угрозу дестабилизации в стране.
«Такое мероприятие [арест Ники Мелия] должно быть проведено, когда все риски перестрахованы, особенно политическая целесообразность и политическая ориентация. Поэтому, поскольку мне не удалось договориться со своей командой, я принял решение уйти в отставку », — сказал Гахария.
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