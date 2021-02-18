

Мелия: Мы хотим, чтобы страна развивалась

18.02.2021 11:55





"Давайте сядем за стол переговоров с представителями этого режима, при участии фасилитаторов, и обсудим вопрос проведения новых выборов", - заявил на брифинге председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.



Мелия считает, что только досрочные выборы выведут страну из нынешнего кризиса.



"Верховенство закона - для нас самое главное, главное для нас - получить право на честные выборы. Мы говорили о необходимости положить конец политическим репрессиям, что было бы невозможно при олигархическом режиме. Нашей задачей не было насилие, угнетение кого-то, потому что мы правы. Мы хотим, чтобы страна развивалась. С осторожным оптимизмом я отмечаю, что, кажется, в головах представителей «Грузинской мечты» наступило просветление, я имею в виду Гахария, который не сделал очередной шаг к кровопролитию", - сказала Мелия.



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