

«Грузинская мечта» выдвинет кандидата на пост премьер-министра завтра

18.02.2021 12:03





«Грузинская мечта» выдвинет кандидата на пост премьер-министра завтра, — об этом на брифинге заявил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.



«Предположительно, завтра соберется политсовет и будет выдвинут кандидат в премьер-министры. Решение будет принято завтра», — отметил Кобахидзе.



Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Об этом заявил Георгий Гахария на специальном брифинге в администрации правительства.



«Вчера суд приговорил Нику Мелия к лишению свободы в качестве меры пресечения. Это человек, который особо не уважал грузинскую должность, и это человек, который призывал наших граждан штурмовать парламент 20 июня и был одним из организаторов вторжения в парламент, но, несмотря ни на что, моей абсолютно непоколебимой позицией является то, исполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом, создает политическую эскалацию в стране, является недопустимым.



Сегодня, особенно когда политическая напряженность и поляризация в нашей стране создают риски для развития вне страны и затем безопасности и будущего страны, в то время как мы вместе с нашими гражданами боремся с глобальной пандемией, экономическим кризисом, региональными проблемами и, самое главное, поляризация, чтобы дать нашим детям лучшее будущее, такое мероприятие должно проводиться только тогда, когда все виды рисков перестрахованы и когда нет рисков, ни одного, независимо от политической целесообразности или ориентации, каждого нашего гражданина, и что самое главное не создаст никакого основания для эскалации. Поэтому исходя из того, что я к сожалению, не смог добиться единого мнения со своей командой по этому вопросу, я решил уйти с должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего экономического развития нашей страны и преодоления всех видов кризисов», — заявил Георгий Гахария.



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