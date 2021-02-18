

Что последует за отставкой премьер-министра Грузии

18.02.2021 12:11





Сегодня, 18 февраля, премьер-министр Гиоргий Гахария подал в отставку. Согласно Конституции Грузии, в случае отставки премьер-министра:



• Срок полномочий премьер-министра прекращается с момента его отставки;



• В случае отставки премьер-министра Правительство продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра;



• Парламент должен в течение 2 недель после отстранения премьер-министра от должности, а также отставки или увольнения премьер-министра выразить доверие Правительству, выдвинутому кандидатом в премьер-министры, выдвинутым политической партией, с наилучшими результатами в парламентские выборы.



• Правительственная программа будет представлена ​​в парламент вместе с составом правительства. Чтобы завоевать доверие, нужна поддержка большинства в парламенте;



• Если парламент в установленный срок не выразит доверия правительству, президент Грузии не ранее чем через 2 и не позднее чем через 3 недели после истечения соответствующего срока распускает парламент и назначает внеочередные парламентские выборы.



Как писало Netgazeti, сегодня премьер-министр Грузии Гиорги Гахария подал в отставку.



Гахария объясняет, что принял данное решение из-за своей позиции по вопросу ареста председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.



«Такое мероприятие должно быть проведено лишь тогда, когда перестрахованы все риски и когда не будет никаких поводов для эскалации в стране. Исходя из этого, поскольку вместе со своей командой я не достиг единого мнения по этому вопросу, принял решение уйти в отставку», — заявил уже бывший премьер.



Он также выразил надежду, что его отставка поспособствует снижению уровня поляризации в стране:



«Моя абсолютно непоколебимая позиция заключается в том, что исполнение мероприятия, которое определено законным правосудием в адрес одного конкретного человека недопустимо, если это создает риск для здоровья наших граждан или возможность политической эскалации в стране.



В особенности сегодня, когда политическая напряженность и поляризация создает угрозу для развития и безопасности страны, когда мы все вместе боремся с глобальной пандемией, экономическим кризисом, региональными вызовами и что важнее с поляризацией, дабы обеспечить лучшее будущее для наших детей», — отметил Гахария.



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