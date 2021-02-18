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Кобахидзе: Предположительно, завтра же соберется политсовет и будет назван кандидат в премьер-министры


18.02.2021   12:28


Предположительно, завтра же соберется политсовет и будет назван кандидат в премьер-министры, - об этом председатель «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге в офисе партии.

«Формирование правительства начнется и закончится в кратчайшие сроки, предусмотренные законом. Предположительно, завтра же соберется политсовет и будет выдвинут кандидат в премьер-министры», - отметил он.

Напомним, премьер-министр Георгий Гахария ушел в отставку. Как пояснил Гахария, он считает неоправданным заключение под стражу Ники Мелия в условиях, когда существует опасность политической эскалации.

В связи с отставкой премьер-министра, Министерство ВД временно отложило запланированное мероприятие по делу Никанора Мелия.

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