

Кобахидзе: Призываю Никанора Мелия подчиниться закону

18.02.2021 12:28





Мы призываем Нику Мелия подчиниться закону, иначе власть обеспечит исполнение закона и его задержание, — заявил на брифинге председатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.



По его словам, правительство обязано решительно и строго защищать достоинство государства.



«Премьер-министр Георгий Гахария принял решение уйти в отставку. Георгий Гахария был членом нашей политической команды. Очень жаль, что он принял такое решение. В нашей политической команде действительно шла дискуссия о сроках исполнения решения суда в отношении Никанора Мелия. Позиция Георгия Гахария по этому поводу была иной, чем у других членов команды. Однако, к сожалению, аргументов, подтверждающих его позицию, мы не услышали. Решающим был вопрос, что государство должно твердо показать свое лицо как государство или нет. Для остальных членов команды ответ на этот вопрос был однозначным. Страна, в которой не обеспечено исполнение закона, тем более в условиях, когда преступники сталкиваются с таким серьезным вызовом, не может состояться как государство. Более того, именно ненадлежащее неисполнение закона способствует политической радикализации и поляризации в стране.



Наша обязанность как власти — твердо и строго защищать достоинство государства. На фоне отставки премьер-министра министр внутренних дел принял вполне логичное решение временно отложить процесс задержания Никанора Мелия. Теперь все внимание нашей политической команды будет сосредоточено на формировании нового правительства. Мы призываем Никанора Мелия подчиниться закону, иначе власть обеспечит исполнение закона и его задержание», — сказал Кобахидзе.



По его словам, формирование правительства начнется и завершится в кратч



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