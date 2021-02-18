

Кобахидзе: Георгий Гахария не разделил позицию команды

18.02.2021 12:32

СОВА



В офисе правящей партии «Грузинская мечта» прошел брифинг на тему отставки премьер-министра Георгия Гахария. Председатель партии Ираклий Кобахидзе подтвердил слова самого Гахария о том, что причиной такого решения стало несовпадение позиций по вопросу ареста оппозиционера Ники Мелия.



«Георгий Гахария был членом нашей политической команды, и мы сожалеем, что он принял такое решение. В нашей политической команде действительно была дискуссия по вопросу срока приведения в исполнение решения суда по делу Никанора Мелия. У Георгия Гахария по этому вопросу была позиция, отличающаяся от позиции других членов. Но, к сожалению, аргументов, которые бы укрепили его позицию, мы не услышали.



Водоразделом был вопрос – должно ли государство продемонстрировать свое лицо как государство или нет. Для других членов команды ответ на этот вопрос был однозначным: страна, где не исполняется закон, тем более в условиях, когда преступники ставят ее перед таким серьезным вызовом, не состоится как государство. Более того, неисполнение закона соответствующим образом будет способствовать политической радикализации и поляризации в стране. Наша ответственность, как правительства, твердо и строго защищать достоинство государства.



На фоне отставки премьер-министра министр внутренних дел принял совершенно логичное решение о временном переносе процесса задержания Никанора Мелия. Сейчас внимание нашей политической команды будет полностью сконцентрировано на формировании нового правительства. Мы призываем Никанора Мелия подчиниться закону. В обратном случае власти обеспечат исполнение закона и арестуют его. Формирование правительства начнется и завершится в установленные законом кратчайшие сроки».



После короткого брифинга Ираклий Кобахидзе, по сути, ответил только на один вопрос журналистов. По его словам, вероятно, уже завтра, 19 февраля, соберется политсовет «Грузинской мечты». На нем будут рассмотрен вопрос преемника Георгия Гахария. По итогам встречи «Грузинская мечта» назовет своего кандидата в премьер-министры.



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