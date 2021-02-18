

Кобахидзе: мы не услышали от Гахария аргументов, которые могли бы укрепить его позицию

18.02.2021 13:10





Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе, заявил, что Гиорги Гахария занимал по аресту Ники Мелия, позицию отличную от мнения других членов команды.



По словам Кобахидзе, они не услышали от премьера аргументов, которые могли бы укрепить позицию Гахария.



«Премьер-министр Гиорги Гахария принял решение уйти в отставку. Гиорги Гахария был членом нашей политической команды, очень жаль, что он принял такое решение.



В нашей политической команде действительно шла дискуссия о сроках исполнения решения суда в отношении Никанора Мелия.



Позиция Гиоргия Гахария по этому поводу отличалась от (позиций) других членов команды. К сожалению, мы не смогли услышать аргументов, укрепляющих его позицию.



По словам Кобахидзе расхождение во мнениях вызвал вопрос — должно ли государство твердо демонстрировать выражение своих позиций.



«Для остальной части команды ответ на этот вопрос был однозначным — страна, где не происходит исполнения законодательных постановлений, особенного в тех условиях когда преступники ставят правоохранительные органы перед такими вызовами, не состоится как государство.



Более того, отсутствие надлежащего правоприменения будет способствовать политической радикализации и поляризации в стране. Наш долг как правительства — твердо и строго защищать достоинство государства», — сказал Кобахидзе.



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