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Официальный визит главы МИД Грузии в Азербайджан отложен


18.02.2021   13:13


Ответный официальный визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Азербайджанскую Республику отложен.

Напомним, что 18-19 февраля 2021 года Давид Залкалиани должен был совершить официальный визит в Азербайджан.

Напомним, сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку.

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