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Официальный визит главы МИД Грузии в Азербайджан отложен
18.02.2021 13:13
Ответный официальный визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Азербайджанскую Республику отложен.
Напомним, что 18-19 февраля 2021 года Давид Залкалиани должен был совершить официальный визит в Азербайджан.
Напомним, сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку.
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