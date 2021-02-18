

Официальный визит главы МИД Грузии в Азербайджан отложен

18.02.2021 13:13





Ответный официальный визит заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Азербайджанскую Республику отложен.



Напомним, что 18-19 февраля 2021 года Давид Залкалиани должен был совершить официальный визит в Азербайджан.



Напомним, сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку.



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