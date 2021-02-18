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С премьером в отставку ушло и правительство - какие процедуры предусмотрены Конституцией


18.02.2021   13:25


Действие полномочий премьер-министра прекращается с момента его отставки. Правительство также подало в отставку и продолжит работу до назначения нового премьер-министра.

Ниже приведены процедуры, предусмотренные Конституцией:

1. В случае отставки премьер-министра действие его полномочий сразу прекращается (обязанности премьера исполняет его заместитель). Остальная часть правительства продолжит функционировать, пока не будет сформирован новый кабинет министров;

2. В течение 2 недель после отставки премьер-министра парламент должен выразить доверие новому кабинету министров, назначенному правящей партией. Для этой процедуры необходимо набрать 76 голосов депутатов;

3. Если в течение этого периода не будет получен вотум доверия, парламенту даются еще две недели для согласования состава кабинета министров;

4. Если парламент не утвердит правительство в течение этих 4 недель, президент обязан распустить парламент в течение 1 недели и назначить внеочередные выборы.

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