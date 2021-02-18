

Посол Литвы встретился с Мелия и другими представителями оппозиции в офисе ЕНД

18.02.2021 14:31





Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра встретился с председателем «Единого национального движения» Никой Мелия в офисе ЕНД. Дипломат прибыл туда после того, как МВД Грузии выступило с заявлением о переносе исполнения судебного решения по делу Мелия.



На встрече присутствовали и другие лидеры оппозиции.



«Мы поговорили с послом о всех тех вопросах, о которых говорила оппозиция все это время. О главном вопросе, о котором мы говорили, догадаться нетрудно.



Посол прибыл на место, куда собирались войти (представители) власти. Это четкий сигнал о том, что международное сообщество поддерживает выбор грузинского народа», — сказал Мелия после встречи с послом.



Перед тем, как войти в офис, Эндрю Калиндра сделал краткий комментарий, сказав, что Литва является решительным сторонником Грузии и работает со всеми политическими партиями, чтобы добиться успеха на пути к евроатлантической интеграции.



«Я здесь для того, чтобы выразить солидарность всем происходящим событиям. Разумеется, я волнуюсь о будущем, в случае, если будут приняты непропорциональные меры», , — сказал посол в комментарии в эфире телеканала «Рустави-2».



Напомним, что утром 18 февраля премьер-министр Грузии Гиорги Гахария объявил о своей отставке. Гахария объясняет, что принял данное решение из-за своей позиции по вопросу ареста председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.



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