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Европарламентарий: Грузия возвращается в турбулентное прошлое 90-ых годов


18.02.2021   14:37


Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга прокомментировала происходящие в Грузии события. По ее мнению, страна возвращается в турбулентное прошлое 1990-ых годов.

«Я взбудоражена новостями из Грузии — страны, которая раньше была примером для других, а сейчас возвращается в турбулентное прошлое, как в 90-ых годах прошлого века. Решение арестовать Нику Мелия неприемлемо», — пишет она в Twitter.

Напомним, что утром 18 февраля премьер-министр Грузии Гиорги Гахария объявил о своей отставке. Гахария объясняет, что принял данное решение из-за своей позиции по вопросу ареста председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.

17 февраля Тбилисский городской суд приговорил Ника Мелия к лишению свободы в качестве меры пресечения. Однако оппозиционеры не впустили представителей полиции в центральный офис «Единого Национального движения», где находился Мелия.

За данными событиями последовала добровольная отставка премьера Грузии, после чего МВД отложило арест Ники Мелия.

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