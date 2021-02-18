

Европарламентарий: Грузия возвращается в турбулентное прошлое 90-ых годов

18.02.2021 14:37





Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга прокомментировала происходящие в Грузии события. По ее мнению, страна возвращается в турбулентное прошлое 1990-ых годов.



«Я взбудоражена новостями из Грузии — страны, которая раньше была примером для других, а сейчас возвращается в турбулентное прошлое, как в 90-ых годах прошлого века. Решение арестовать Нику Мелия неприемлемо», — пишет она в Twitter.



Напомним, что утром 18 февраля премьер-министр Грузии Гиорги Гахария объявил о своей отставке. Гахария объясняет, что принял данное решение из-за своей позиции по вопросу ареста председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.



17 февраля Тбилисский городской суд приговорил Ника Мелия к лишению свободы в качестве меры пресечения. Однако оппозиционеры не впустили представителей полиции в центральный офис «Единого Национального движения», где находился Мелия.



За данными событиями последовала добровольная отставка премьера Грузии, после чего МВД отложило арест Ники Мелия.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





