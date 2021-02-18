

Джапаридзе: Отставка премьер-министра создает возможность для разрядки тяжелейшего политического кризиса

18.02.2021 14:38





«Мы считаем, что это правильный шаг. Отставка премьер-министра создает возможность разрядить тяжелейший политический кризис, в котором мы сейчас находимся», — заявил на брифинге один из лидеров партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.



«Лело для Грузии» надеется, что «Грузинская мечта» не упустит этот уникальный шанс, чтобы мы смогли принести политическое спокойствие в страну, перед которой сейчас стоит так много вызовов, что «Грузинская мечта» сможет найти в себе силы, чтобы договориться с оппозицией в ближайшее время по вопросу о назначении досрочных выборов», — заявил Джапаридзе.



По его словам, проведение досрочных выборов — единственный верный шаг в сложившейся ситуации для разрядки политического кризиса.



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