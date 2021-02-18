

«Судим Навального» - новый сериал Кремля

18.02.2021 14:44



Сергей Михеев



По прошествии почти 9 лет, уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега, начатое Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» в 2012 году, 2 февраля 2021 года, победоносно завершено. Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному поэтому делу на реальный - три года и шесть месяцев. Хотя до этой «окончательной победы» 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно. Как видно именно сейчас понадобилось Путину довести дело до конца и изолировать своего политического оппонента. Его не смутило даже постановление ЕСПЧ по этому делу, в котором говорится, что приговор по отношению Алексея Навального был произвольным и необоснованным. Более того, ЕСПЧ домашний арест Навального признал политически мотивированным.



Казалось на этом все, Путин достиг своего и упрятал за решётку своего главного противника, но нет, как видно этого недостаточно, и вот уже идет очередной суд над Навальным. В Бабушкинском суде Москвы уже успели провести три заседание по делу о клевете в адрес ветерана, обвиняемым по которому проходит Алексей Навальный.



Летом 2020 года Навальный назвал участников видео в поддержку поправок Конституции «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». Среди участников, как в последствии оказалось, был и участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который проходит по делу как потерпевший. В этом деле самое интересное то, что не И.Артеменко, не члены его семьи заявление на Навального не писали. Выяснилось, что дело о клевете возбудили после обращения некоего питерского блогера Ильи Ремесло, который по делу даже не проходит. И.Ремесло является давним «приятелем» Навального, по заявлениям которого возбуждены и другие дела против него. И.Ремесло заявил в интервью МК: «Я ведь завел по нему достаточно большое количество дел. Например, дело о донатах, о хищениях возбудили тоже по моему материалу. Я по нему работаю с 2015 года». Очевидно, что человек на Навальном явно зарабатывает свой хлеб насущный.



Что касается самого дело, оно явно сфабриковано, а судебный процесс — это фарс, декорация и ничего общего с правосудием не имеет. Скорее всего дело в том, что Навальный приобрел некий ореол мученика, борца за справедливость и равноправие, которого власть преследует, травит химическим оружием, а потом его же еще и бросает за решетку. Такое стечение обстоятельств рейтинг Навального начал зашкаливать не только в глазах лидеров западных стран, но и внутри страны. Болельщиками Навального стали даже те, которые были ярыми сторонниками Путина. Стало быть необходимо как-то повлиять на все это, и дискредитировать главного оппозиционера. Вот и решили сыграть на чувствах граждан - оппозиционер называет ветерана ВОВ «холуем», «позорным», и что самое главное «предателем». По замыслу режима Навальный должен предстать как человек без моральных принципов, для которого нет ничего святого, который посягнул на самое святое – честь и достоинство наших ветеранов. Можно смело предположить, что дело этим не ограничится - последуют другие уголовные дела и судебные процессы.



Скорее всего мы присутствуем при создании нового сериала под названием «Судим Навального», где наш президент является режиссером, постановщиком и продюсером в одном лице. Сам сериал раскручивается стремительно. Новые серии штампуются один за другим. Однако, существуют сомнения – сможет ли «режиссер» закончить сериал как задумал? Ясно одно – «скучать» нам точно не придется.



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