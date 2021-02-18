

Спикер парламента ответил на вопрос о расколе в «Грузинской мечте»

18.02.2021 15:21





Правящая партия «Грузинская мечта» едина — она не допустит дестабилизации в стране, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе сегодня на заседание бюро.



«Четко хочу заявить, что политическая команда едина. Государственные институты в полной готовности в непрерывном режиме продолжать выполнение всех публичные функций, предоставлять все государственные сервисы. Безусловно, мы не допустим никаких перебоев, никаких попыток дестабилизации в стране. Важной гарантией этого является именно парламент», — заявил Талаквадзе.



По данным СМИ, сегодня в 15 часов состоится заседание политсовета правящей партии.



Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария неожиданно подал в отставку. Он объявил о своем решении на специальном брифинге на фоне напряженной ситуации, возникшей вокруг готовящегся ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария подчеркнул, что причиной отставки стали разногласия в правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении Ники Мелия в заключение.



Согласно конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после объявления об его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера – в настоящее время это министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили.



Все министры страны на данный момент являются исполняющими обязанности. По конституции, у парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.



Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах – в данном случае это «Грузинская мечта». Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.



У «Грузинской мечты» в парламенте 90 депутатов. При этом в парламенте из 250 депутатов в настоящее время представлены только шесть паралментариев от оппозиции – остальные бойкотируют работу высшего законодательного органа, так как считают выборы сфальсифицированными.



Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые, внеочередные выборы.



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