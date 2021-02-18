

Литва обеспокоена ситуацией в Грузии

18.02.2021 15:22





Министерство иностранных дел Литовской Республики обеспокоено сложившейся в последнее время политической ситуацией в Грузии. Решение парламента об отказе от юридической неприкосновенности Ники Мелиа, лидера основной оппозиционной партии "Единое национальное движение", и возможный арест политика уменьшают возможность диалога между правящей партией и оппозицией, вызывают вопросы об избирательном правосудии и верховенстве закона в стране.



Мы сожалеем, что политические лидеры Грузии до сих пор не использовали все возможности для разрешения своих разногласий в связи с парламентскими выборами, состоявшимися прошлой осенью. Мы призываем власти Грузии и оппозицию воздерживаться от действий, которые ведут к дальнейшему тупику и расколу общества, а также к возможному применению силы против граждан. Дальнейшее обострение ситуации только еще более повредит перспективам страны. Мы убеждены, что Грузии необходимы органы власти, способные принимать решения в интересах людей, как в свете недавних вызовов, так и в контексте реформ, направленных на осуществление Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Грузии.



«Мы призываем наших партнеров в Грузии отойти от красных линий и воспользоваться возможностью для деэскалации ситуации и поиска решений, чтобы нормализовать ситуацию и вернуться к конструктивному политическому диалогу», - сказал министр иностранных дел Габриелюс Ландбсергис.



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