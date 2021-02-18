

Кандидатом на пост премьер-министра назван Ираклий Гарибашвили

18.02.2021 17:52





Кандидатом на пост премьер-министра Грузии выдвинут Ираклий Гарибашвили. Об этом стало известно после заседания политсовета и большинства в офисе «Грузинской мечты».



Как заявил на брифинге председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, политсовет принял данное решение единогласно.



«Сегодня состоялось заседание политсовета партии, на котором было принято решение о выдвижении кандидата на пост премьер-министра. На основании моего представления как председателя партии политсовет единогласно принял решение выдвинуть Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры», - заявил Кобахидзе.



Напомним, премьер-министр Георгий Гахария ушел в отставку. Как пояснил Гахария, он считает неоправданным заключение под стражу Ники Мелия в условиях, когда существует опасность политической эскалации. По словам Гахария, причина отставки в том, что в связи с этим он не смог достичь соглашения с командой.



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