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Анна Фотыга: Решение о заключении под стражу Ники Мелия неприемлемо
18.02.2021 18:13
Европарламентарий Анна Фотыга в соцсети Twitter откликается на события в Грузии.
«Я обеспокоена теми новостями, которые мы слышим из Грузии. Из страны, которая раньше подавала пример другим, а теперь возвращается к своему неспокойному прошлому, как в 1990-е годы. Решение о заключении под стражу Ники Мелия неприемлемо», - написала Фотыга.
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