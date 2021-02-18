

Анна Фотыга: Решение о заключении под стражу Ники Мелия неприемлемо

18.02.2021 18:13





Европарламентарий Анна Фотыга в соцсети Twitter откликается на события в Грузии.



«Я обеспокоена теми новостями, которые мы слышим из Грузии. Из страны, которая раньше подавала пример другим, а теперь возвращается к своему неспокойному прошлому, как в 1990-е годы. Решение о заключении под стражу Ники Мелия неприемлемо», - написала Фотыга.



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