

Политолог: У Иванишвили нет иного выбора кроме как вернуться в политику

18.02.2021 18:31





«Если это тот человек, который принимает спонтанные решения в момент явной несправедливости, до нынешнего дня он должен был уйти уже много раз «, — так политолог Гиорги Цхадая оценил отставку премьер-министра Грузии Гиоргия Гахария.



По его мнению, «Грузинская мечта» лишилась своего фундамента, а дело оппозиционера Ники Мелия является не единственной причиной отставки премьера.



«Не думаю, что это спонтанное решение. Были дела подобные случаю Мелия, и было гораздо хуже, тогда он не ушел. Если это человек, принимающий спонтанные решения во время явной несправедливости, то до нынешнего дня, он должен был уйти уже много раз.



20 июня, политзаключенные, освобожденные под давлением Запада, дело Мелашвили и Ильичевой (т.н. Дело картографов), неисполнение обещания о пропорциональных выборах… Было много фактов. Если он принимает такие спонтанные решения, сделал бы это раньше», — говорит Цхадая.



По причине недостаточной информированности политолог затрудняется сказать, что конкретно случилось в правящей партии. Однако он подчеркивает, что ГМ лишилась своего фундамента, на котором ранее строила предвыборную кампанию:



«Думаю, в партии хаос. Гахария был одним из ее лидеров, вокруг него и Бидзины Иванишвили построили всю кампанию. Они потеряли этот фундамент.



Иванишвили, на самом деле, фигура более весомая и от него зависит существование этой команды, но партия потеряла свой фундамент, поскольку повторяла, что Гахария — успешный технократ, который успешно справится с кризисом как политическим, так и экономическим.



Когда в этих условиях он говорит, что не справляется с кризисом, это, конечно, большой удар для правительства. Они в раздумьях — надо пересмотреть всю риторику и объявить врагом человека, вокруг которого они построили всю избирательную кампанию».



Несмотря на заявленную значимость фигуры уже бывшего премьера, Цхадая акцентирует внимание на том, что последнее слово остается за Иванишвили, который месяц назад объявил об уходе из политики. Цхадая говорит, что именно основатель ГМ должен объяснить избирателям, что случилось и принять решение, удовлетворить ли требование оппозиции о внеочередных выборах:



«Если принять во внимание то, что они потеряли один из фундаментов, электорат, естественно, будет в недоумении, пока Иванишвили не уладит все и не представит свой нарратив случившегося.



Только Иванишвили может это сделать, но формально он ушел из политики. Теперь надо вернуться, другого пути нет. Интересно, как он оправдает свое возвращение», — заключил политолог.



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