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Ираклий Гарибашвили: В ближайшее время мы наведем порядок
18.02.2021 18:45
«Вскоре мы восстановим порядок, необходимый для нормального функционирования страны в рамках конституции», - заявил кандидат «Грузинской мечты» на пост премьер-министра Ираклий Гарибашвили.
«Команда приняла решение быстро, и я хотел бы еще раз поблагодарить председателя и коллег за то, что они выдвинули меня на пост премьер-министра. Быть премьером нашей страны во второй раз, если это будет одобрено, - большая ответственность и большая честь. Наша страна сталкивается со многими проблемами – пандемия, безработица, экономические трудности, что требует быстрых решений. В ближайшее время мы наведем порядок, который необходим для нормального функционирования страны в рамках конституции», - сказал Гарибашвили.
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