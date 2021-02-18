

В ЕС призывают к диалогу политические силы Грузии после ухода премьера

18.02.2021 18:53





В ЕС внимательно наблюдают за ситуацией в Грузии в связи с возникшим правительственным кризисом после отставки премьер-министра страны Георгия Гахарии, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.



"Мы очень обеспокоены сильной поляризацией в стране, которая еще больше обострилась после решения суда [об аресте лидера оппозиции Никанора Мелия]. Теперь цель в том, чтобы снизить напряженность и возобновить политический диалог. В этом главный интерес страны и граждан Грузии", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию после отставки главы грузинского правительства.



ЕС, продолжил Стано, призывает все стороны в Грузии проявлять сдержанность и действовать ответственно, чтобы преодолеть возникший политический кризис.



"Важно также отметить, что политический тупик и сильная поляризация послужат только интересам тех, кто нацелен на подрыв стабильности Грузии и ее репутации на международной сцене. Политическая стабильность, инклюзивный демократический процесс являются предварительными условиями, чтобы бороться, конечно, против кризиса коронавируса, но также для того, чтобы предпринять реформы, усиливающие сотрудничество между Грузией и Европейским союзом", - указал представитель Борреля.



Он добавил, что Грузия является важным партнером ЕС, и Европейский союз намерен продолжать помогать этой стране.



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