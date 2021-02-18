

Семья экс-министра обороны Тины Хидашели заразилась коронавирусом

18.02.2021 20:03





Экс-министр обороны Грузии, оппозиционный политик Тина Хидашели заразилась коронавирусом. Коронавирусом инфицирован и муж Тины Хидашели — бывший спикер парламента Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Давид Усупашвили.



Коронавирус у Хидашели и Усупашвили подтвердился в понедельник, 15 февраля.



О том, что вся семья политиков инфицирована коронавирусом, сообщил администратор официальной страницы Хидашели в фейсбуке.



«Ситуация не сложная, но и не завидная. Приносим свои извинения, но как минимум неделю они не будут выходить на связь»,- сказано в сообщении.



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