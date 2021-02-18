

Удумашвили: У Иванишвили есть традиция вторых пришествий

18.02.2021 20:14





«У Иванишвили есть традиция вторых пришествий. Сначала он на себе испытал все это, теперь ожидается второе пришествие Гарибашвили в правительство, этим ничего не меняется», - заявил член политсовета "Единого национального движения" Заал Удумашвили.



По мнению представителей оппозиции, возвращение Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра после шестилетнего перерыва для них неприемлемо.



«Мы хорошо помним период его премьерства, что он сделал? Ничего. Они не должны думать о том, кто будет кандидатами на пост премьер-министра, они должны думать о новых выборах, чтобы изменить страну раз и навсегда и вернуться на путь развития, который поведет эту страну вперед», - заявил Заал Удумашвили.

Напомним, что сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку.



Сегодня же, согласно решению политсовета "Грузинской мечты", Ираклий Гарибашвили выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





