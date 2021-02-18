

Хухашвили: Проведение досрочных парламентских выборов неизбежно

18.02.2021 20:17





Политический обозреватель Гия Хухашвили считает, что после отставки Гиоргия Гахария проведение досрочных парламентских выборов неизбежно.



По его словам, избиратель «Грузинской мечты» потерял один из последних аргументов для поддержки партии — фигуру Гахария.



Хухашвили придерживается мнения, что бывший премьер-министр уйдя в отставку проявил «высокий политический класс» и неважно, кто будет следующим премьер-министром — Иракли Гарибашвили или кто-либо другой — это чисто технический вопрос, поскольку у Кабинета министров будет только одна функция: «управлять страной с минимальными потерями до следующих выборов, а затем отправиться домой «.



«Главное — не дать этой группе совершить очередную глупость. Внеочередные выборы неизбежны. Поэтому всем советую отпрянуть, подумать о грузинском государстве, технически все должно быть организовано, как дойти до этого момента, чтобы было меньше сотрясений. Каждый получит то что заслуживает, и продолжит жить.



Мы не можем требовать адекватности и логики, от тех кто остался. Вероятно, потребуется некоторая работа, сложно просчитать действия пребывающей в аффекте напуганной политической системы.



Они будут стараться быть максимально агрессивными и снова сосредоточиться на игре мускулами, что в нынешней ситуации совершенно абсурдно, поскольку отставка Гахария разъела саму систему.



Чем больше будут упорствовать Кобахидзе и его команда, тем больше это повредит их будущему».



Политический обозреватель считает, что за решением Гахария, стоит не одна причина и что проблемы в партии были очевидны. По словам Хухашвили, Гахария «проявил политический класс», своих уходом облегчив ситуацию:



«Напомню, когда« Грузинская мечта»говорила о Давид Гареджи. Вы помните заявление Гахария, когда он сказал, что было бы хорошо, если бы мы не политизировали эту тему, потому что обсуждение этого вредит государственным интересам и т. д.



Так что проблем, конечно, было много, но, думаю, сейчас нет смысла это обсуждать. Мы должны принять тот факт, что он показал определенный политический класс. В разгар политического кризиса, в то время, когда события могли бы резко развернуться, он сделал шаг, который облегчил ситуацию.



Другими словами, в решающий для государства момент он сделал шаг необходимый стране».



Хухашвили отмечает, что отставка Гахария означает не только отставку премьер-министра. По его словам, до сих пор электоральная линия «Грузинской мечты» проходила через Бидзину Иванишвили и Гиоргия Гахария.



Следовательно, эти люди остались в воздухе: Бидзина Иванишвили ушел — по крайней мере, он так заявил, и Гахария, который был последним аргументом для этих людей, почему они голосуют за «Мечту», тоже ретировался. Следовательно, это правительство осталось висеть в воздухе. Оно полностью утратило легитимность», — сказал Netgazeti Хухашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





