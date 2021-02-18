

Партия «Лело» призывает правительство назначить досрочные выборы

18.02.2021 22:20





Оппозиционная партия «Лело» призвала правящую партию назначить досрочные выборы парламента.



«Призываю правительство «Грузинской мечты» немедленно принять единственно правильное и государственное решение — договориться о досрочных парламентских выборах! Обеспечить конституционные и другие законодательные изменения, необходимые для справедливых выборов, а также здоровую политическую среду при широком участии политических партий, гражданского общества и наших международных друзей.



Должны немедленно прекратиться преследования по политическому признаку и быть освобождены политзаключенные.



Мы также обращаемся к международному сообществу. В нынешней ситуации ваше более активное и действенное участие в преодолении кризиса имеет решающее значение», — говорится в заявлении «Лело».



Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария неожиданно подал в отставку. Он объявил о своем решении на специальном брифинге на фоне напряженной ситуации, возникшей вокруг готовящегся ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Гахария подчеркнул, что причиной отставки стали разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении Ники Мелия в заключение.



Согласно конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после объявления об его отставки с должности, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера – в настоящее время это министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили.



Все министры страны на данный момент являются исполняющими обязанности. По конституции, у парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.



Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах – в данном случае это «Грузинская мечта». Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.



У «Грузинской мечты» в парламенте 90 депутатов. При этом в парламенте из 250 депутатов в настоящее время представлены только шесть паралментариев от оппозиции – остальные бойкотируют работу высшего законодательного органа, так как считают выборы сфальсифицированными.



Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые, внеочередные выборы.



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