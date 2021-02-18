

Мелия: Выйду на улицу и приму участие в акциях

18.02.2021 22:43





«Я обязательно выйду на улицу и приму участие в протестах, думаю, что никто не сможет мне помешать, это произойдет в ближайшие дни», - заявил председатель "Единого национального движения" Ника Мелия.



По его словам, для выхода из кризиса, представителям власти и оппозиции необходимо сесть за стол переговоров.



Ника Мелия видит единственный выход в проведении пятого раунда политического диалога.



Как заявил председатель "Единого национального движения", власть должна выполнить требование о досрочных выборах, иначе оппозиция начнет в стране масштабные акции протеста.



«Главное сейчас не думать о том, войдет ли спецназ Ираклия Гарибашвили и заработает или нет репрессивная машина Бидзины Иванишвили, а учитывать позицию послов нашего государства-партнера и сесть за стол переговоров. Наше требование неизменно, провести досрочные выборы в этом году, без этого немыслимо, что политическая жизнь будет продолжаться, и чем дольше будет тянуть «Грузинская мечта», тем болезненнее она падет", - заявил Ника Мелия в эфире телеканала "ТВ Пирвели".



Для справки, Тбилисский городской суд определил председателю "Единого национального движения" Нике Мелия заключение под стражу.



Ника Мелия последние несколько дней находится в штабе партии. В знак солидарности лидеры и сторонники оппозиционных партий также находятся в офисе «Национального движения». По их словам, они не допустят задержание Ники Мелия.



Напомним, что сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку.



В связи с отставкой премьер-министра, МВД временно отложило запланированное мероприятие по делу Никанора Мелия.



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