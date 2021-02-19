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Госдеп: США глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии
19.02.2021 11:30
Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии, — об этом говорился в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы призываем все партии проявлять сдержанность и воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут вызвать эскалацию напряженности или привести к насилию. Мы призываем правительство Грузии действовать в соответствии со своими евроатлантическими устремлениями и укреплять свои обязательства перед принципами демократии, личной свободы и верховенства закона, обеспечивая свободу судебной системы и прокуратуры от политической предвзятости. США поддерживают демократическую, безопасную и развитую Грузию. Мы продолжим работать с нашим стратегическим партнером Грузией для поддержки верховенство закона и подотчетных институтов», — говорится в заявлении Госдепартамента, размещенном на его веб-сайте.
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