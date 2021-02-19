

Президент ПА НАТО призывает оппозицию и власти Грузии к переговорам

19.02.2021 11:31





Президент Парламентской ассамблеи НАТО, конгрессмен США Джеральд Коннолли выступил с заявлением о последних событиях, связанных с текущим политическим кризисом в Грузии.



Председатель Парламентской ассамблеи НАТО призывает стороны в Грузии немедленно урегулировать политический кризис.



«Как президент Парламентской ассамблеи НАТО и сопредседатель Группы друзей Грузии в Палате представителей США я с беспокойством наблюдаю за этим политическим кризисом в Грузии.



«Я твердо верю, что здоровая демократия в Грузии — единственный способ раскрыть огромный потенциал страны. К сожалению, последние политические тенденции, включая углубление политической поляризации, идут вразрез с функционированием справедливой демократии в интересах всех граждан Грузии.



Всего десять дней назад я повторно представил Акт в поддержку Грузии в Конгрессе США. Этот законопроект свидетельствует о сильной поддержке суверенитета и безопасности Грузии со стороны США, особенно перед лицом российской агрессии. Однако он также подчеркивает важность продолжения развития демократических ценностей в Грузии, включая свободные и справедливые выборы, прозрачность и подотчетность публичного сектора, верховенство закона и антикоррупционные усилия», — говорится в заявлении.



По словам конгрессмена, выход из затяжного политического тупика имеет решающее значение для демократического будущего Грузии и ее евроатлантической интеграции.



«Этого можно добиться только путем создания условий для диалога и доверия между большинством и оппозицией.



Парламентская ассамблея НАТО готова и дальше поддерживать Грузию в этом стремлении. Общие демократические ценности как среди членов НАТО, так и среди наших партнеров, подобных Грузии, являются нашим самым сильным оружием против автократии в Москве, Пекине и других странах», — говорится в заявлении.



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