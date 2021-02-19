

EPP: К сожалению, власть Грузии решила углубить политический кризис

19.02.2021 11:36





Европейская народная партия (EPP) откликнулась в соцсети на приговор председателю "Единого национального движения" Ники Мелия. Как отмечается в заявлении, выходом из кризиса в Грузии следует рассматривать досрочные выборы.



«К сожалению, власть Грузии решила углубить политический кризис, присудив Нике Мелия заключение под стражу, вместо того, чтобы искать решение и компромисс.



Грузия, которая может быть лидером, предпочитает судить своих политических оппонентов избирательным правосудием. Досрочные выборы и переговоры следует рассматривать как выход из этого кризиса», - отмечается в заявлении Европейской народной партии на странице в Twitter.



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