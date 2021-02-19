|
|
|
EPP: К сожалению, власть Грузии решила углубить политический кризис
19.02.2021 11:36
Европейская народная партия (EPP) откликнулась в соцсети на приговор председателю "Единого национального движения" Ники Мелия. Как отмечается в заявлении, выходом из кризиса в Грузии следует рассматривать досрочные выборы.
«К сожалению, власть Грузии решила углубить политический кризис, присудив Нике Мелия заключение под стражу, вместо того, чтобы искать решение и компромисс.
Грузия, которая может быть лидером, предпочитает судить своих политических оппонентов избирательным правосудием. Досрочные выборы и переговоры следует рассматривать как выход из этого кризиса», - отмечается в заявлении Европейской народной партии на странице в Twitter.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна