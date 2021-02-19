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Зурабишвили: Необходима немедленная деэскалация ситуации и разрядка напряженности
19.02.2021 11:39
Необходима немедленная деэскалация ситуации и разрядка напряженности, что, в первую очередь, требует настоящего конструктивного диалога, - об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, которое распространяет администрация президента.
«Девять месяцев назад я приняла тяжелейшее и болезненное для общества решение, которое было обусловлено исключительно сохранением государственной стабильности и служило преодолению политического кризиса и деполяризации.
К сожалению, в стране день ото дня растет поляризация, напряженность и противостояние. Ставить под сомнение результаты признанных легитимными выборов, использование всех форм неповиновения, разжигания общественно-социального протеста, нацелено на ослабление и дестабилизацию страны.
Это может привести к тяжелейшим последствиям, потере в обществе доверия к демократическим институтам не только для нас, но и для более сильных, чем мы демократических стран равно созданию сокрушительного прецедента. Уважение к результатам выборов и признание поражения это краеугольный камень демократии! Отрицание этих демократических принципов же устраивает только те силы внутри страны и за ее пределами, которые ставят свои политические амбиции выше интересов страны и те в регионе, кто воспринимает стабильность и демократию Грузии как угрозу .
Сегодня я провела встречу с представителями дипломатического корпуса и детально обсудила с ними сложившуюся ситуацию. Считаю, что необходима немедленная деэскалация ситуации и разрядка напряженности, что, в первую очередь, требует настоящего конструктивного диалога, чтобы эти процессы не нанесли ущерб стабильности страны и ее международному имиджу.
Исходя из своего опыта, я готова поддержать все формы диалога, однако уверена, что политика уступок оправдана только тогда, когда обе стороны готовы к конструктивному диалогу, а не когда уступка воспринимается как слабость или более того, когда кто-то может это представить как свою победу. Кроме того, конструктивному диалогу противоречит выдвижение предварительных условий и радикализация процессов.
Как гарант независимости, суверенитета, европейскости, демократического развития и, следовательно, стабильности этой страны, исхожу из интересов страны и всех ее граждан и верю, что от установления спокойствия и развития страны победителями останутся все.
Надеюсь, что кандидат в премьер-министры и будущее правительство смогут остановить эти тяжелые процессы и не допустят, чтобы кто-то ставил собственные политические амбиции выше интересов страны и подвергал опасности те институты страны, которые являются опорой демократического и правового государства», – заявляет президент Грузии.
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