

В Грузии из-за нарушения ковид-ограничений оштрафованы 424 человека

19.02.2021 12:14





За минувшие сутки полицейские оштрафовали 424 человека за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.



К административной ответственности привлечены 96 физических лиц. Большинство из них застали на улице после девяти часов вечера. За нарушение правила ношения масок за сутки оштрафовали 328 человек.



Согласно данным МВД, с 1 января 2021 года и до настоящего времени сотрудники полиции выявили 29 133 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима.



С 28 ноября в Грузии установлено правило обязательного ношения маски на улице, действует запрет на передвижение с 21:00 до 05:00.



Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (более 600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (около 3 тысяч долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.



Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а при повторном нарушении – 40 лари (около 12 долларов). Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.



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