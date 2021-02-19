|
|
|
Новый состав правительства и правительственная программа парламенту будут представлены сегодня
19.02.2021 12:27
Новый состав правительства и правительственная программа парламенту Грузии будут представлены сегодня. Именно с этой целью на 18:00 намечено заседание бюро. На сегодняшнем заседании бюро решит, в каком порядке будет рассмотрен в парламенте вопрос выражения доверия правительству.
Доверие кабинету министров парламент должен выразить в двухнедельный срок, однако, как заявляют в большинстве, это произойдет в кротчайший срок.
Для справки, премьер-министр Грузии Георгий Гахария вчера подал в отставку, кандидатом же в главы правительства «Грузинская мечта» представила министра обороны Ираклия Гарибашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна