

Новый состав правительства и правительственная программа парламенту будут представлены сегодня

19.02.2021 12:27





Новый состав правительства и правительственная программа парламенту Грузии будут представлены сегодня. Именно с этой целью на 18:00 намечено заседание бюро. На сегодняшнем заседании бюро решит, в каком порядке будет рассмотрен в парламенте вопрос выражения доверия правительству.



Доверие кабинету министров парламент должен выразить в двухнедельный срок, однако, как заявляют в большинстве, это произойдет в кротчайший срок.



Для справки, премьер-министр Грузии Георгий Гахария вчера подал в отставку, кандидатом же в главы правительства «Грузинская мечта» представила министра обороны Ираклия Гарибашвили.



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