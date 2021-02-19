

Барамидзе: Я и большая часть моих друзей настоятельно рекомендуем Нике Мелия пока не покидать офис

19.02.2021 12:38





По заявлению одного из лидеров «Единого национального движения» (ЕНД) Георгия Барамидзе, однопартийцы председателя ЕНД Ники Мелия «настойчиво ему рекомендуют пока не покидать офис».



«Сам Ника Мелия сказал, что не будет платить, и они его не смогут арестовать. Мы тоже считаем, что не смогут арестовать, и так и случилось, благодаря общим мирным и ненасильственным усилиям.



Что касается передвижения Ники по городу, то, пока более-менее не прояснится ситуация, лично я и большая часть моих друзей очень настоятельно рекомендуем ему не делать этого, поскольку мы имеем дело с «режимом Гаврилова», который сейчас думает, что, арестовав Нику Мелия, немного придет в себя, фактически, уже умерев. После отставки Гахария стало очевидно, как прогнил этот режим морально и политически. Это стало еще яснее, поэтому я и большая часть моих друзей настоятельно рекомендуем Нике Мелия пока не покидать офис», - заявил Барамидзе.



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