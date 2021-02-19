

Мелия намерен покинуть офис ЕНД и продолжить свою политическую деятельность

19.02.2021 12:39





Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия собирается покинуть офис партии и принять участие как в политических, так и других мероприятиях.



«Живу, работаю. До этого не раз ночевал в офисе, здесь есть возможность нормально работать. Что уж тут скрывать, ситуация неординарная, но это не значит, что я не буду принимать участие в мероприятиях за пределами офиса», — сказал он в эфире телеканала «Rustavi-2».



На вопрос, собирается ли он принять участие в протестной акции на проспекте Руставели 25 февраля, Мелия ответил:



«Не только на Руставели. Будет это Глдани или другой район Тбилиси, я собираюсь принять участие.



…В субботу я должен присутствовать на панихиде одного из близких. Я собираюсь покинуть офис и этому ничего не помешает, ни назначения Ираклия Гарибашвили, ни Отара Парцхаладзе».



Напомним, что последние несколько дней он провел в офисе «Нацдвижения», ожидая решения суда. Вместе с Мелия в офисе находились и другие лидеры оппозиции, которые считали решение суда об аресте политически мотивированным и заявляли, что готовы физически защитить его от полиции.



Арест Мелия, по официальному заявлению МВД, был отложен из-за отставки премьер-министра Гиоргия Гахария, который назвал причиной своего решения несогласие с правящей командой по вопросу ареста оппозиционера.



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