

ЕС и США обсудили необходимость усиления НАТО

19.02.2021 12:42





На онлайн-встрече министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и госсекретарь США выразили единое мнение о необходимости усиления НАТО.



«Министры сошлись на важности дальнейшего усиления НАТО и обеспечения того, чтобы Альянс соответствовал сегодняшней стратегической реальности на основе рекомендаций аналитической группы НАТО», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Германии.



Участники встречи также подчеркнули важность прекращения войны в Йемене, осудили военный переворот в Мьянме и обсудили глобальный ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса.



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