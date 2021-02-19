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ЕС и США обсудили необходимость усиления НАТО


19.02.2021   12:42


На онлайн-встрече министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и госсекретарь США выразили единое мнение о необходимости усиления НАТО.

«Министры сошлись на важности дальнейшего усиления НАТО и обеспечения того, чтобы Альянс соответствовал сегодняшней стратегической реальности на основе рекомендаций аналитической группы НАТО», - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Германии.

Участники встречи также подчеркнули важность прекращения войны в Йемене, осудили военный переворот в Мьянме и обсудили глобальный ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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