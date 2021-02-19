

«Стратегия Агмашенебели» заявляет о необходимости проведения досрочных выборов

19.02.2021 13:04





«У Ираклия Гарибашвили, как и у любого другого политического лидера «Грузинской мечты», есть выбор: противостояние или соглашение. Если он выберет путь конфронтации, он станет исполнителем узкой политической группы, он встанет на очень плохой путь и его «премьерство» очень скоро закончится», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Как отметил Вашадзе, грузинское общество хочет договоренности, оно устало от этого фона противостояния.



«Если вторая сторона будет агрессивной, если они снова попытаются задержать политических оппонентов и начать мордобой в стране, они получат от нас очень резкий ответ, от общества и наших западных партнеров. Нам нужно начать подготовку к достижению соглашения и готовиться к внеочередным выборам. Когда они говорят, что у них есть красные линии, мы тоже можем добавить красные линии, например, временное правительство, переходное правительство, которое должно провести выборы», — заявил Вашадзе.



По его словам, оппозиция готовится к акциям, которые пройдут до конца месяца.



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