

Хухашвили: В «Грузинской мечте» остались ястребы, которые находятся в воздухе, но не умеют летать

19.02.2021 14:28





Назначение Гарибашвили означает аффект во власти, когда не хотят проявления собственной внутренней слабости, а хотят все время быть в наступлении, - об этом политолог Гия Хухашвили заявил в беседе с «IPN», говоря по поводу представления Ираклия Гарибашвили кандидатом на должность премьер-министра Грузии.



По его словам, назначение Гарибашвили – это личная трагедия Бидзины Иванишвили и продолжение политики перетягивания рук навредит власти.



«У них больше нет электоральной базы, потому что результат «Грузинской мечты» был обусловлен двумя людьми, и это были Бидзина Иванишвили и Георгий Гахария. Остались ястребы, которые находятся в воздухе, но не умеют летать. Это метание глазами закончится для них же очень плохо. Чем агрессивнее будут власти, тем больше будет нанесен вред государству, да и они сами не будут чувствовать себя вольготно. Пусть мечут глазами, и посмотрим, к чему это приведет. Эти люди, кроме перетягивания рук, ничего не умеют. Гахария ушел, поскольку увидел, что главный инструмент строительства государства не популярен в этой власти», - ометил Гия Хухашвили.



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