

ЕНД призывает власти к переговорам о досрочных выборах

19.02.2021 14:47





В оппозиционной партии «Единое национальное движение» считают, что единственный способ выйти из политического кризиса - провести досрочные выборы.



«Весь спектр оппозиции в Грузии, который даже по подсчетам Тамар Жвания, поддерживают не менее 1,2 миллиона человек, что намного больше половины электората - сегодня находится в офисе «Единого национального движения» и защищает Нику Мелия, т.е. в его лице гражданский мир и свободу.



Первый номер в списке «Грузинской мечты», премьер-министр подал в отставку (в результате ушло и все правительство) и в качестве причины назвал операцию против Ники Мелия, что может привести страну к дестабилизации и радикализации.



США и Европейский Союз призывают стороны сохранить мир, поменять риторику и найти способ разрядить кризис.



Партия ЕНД всегда действовала, действует и будет действовать в интересах гражданского мира и национальных интересов.



Мы призываем «Грузинскую мечту» даже не помышлять о штурме здания, в котором люди встали на защиту своего шанса жить в нормальной стране.



В национальных интересах страны - разрядить кризис, необходимо остановить политическое преследование, и мы готовы вести переговоры с участием посредников о досрочных выборах, как единственно верном способе выхода из тупиковой ситуации», - сказано в заявлении партии.



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