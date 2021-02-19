

Власти Литвы отправили в Грузию представителя для помощи в разрешении политического кризиса

19.02.2021 14:52





Член сейма Литвы, председатель парламентского комитета по иностранным делам Зигимантас Павильонис сегодня прибудет в Тбилиси для помощи в урегулировании политического кризиса. Об этом пишет прибалтийское информационное агентство BNS.



Согласно распространившейся информации, литовские законодатели приняли решение направить в Грузию своего представителя по итогам чрезвычайного заседания 18 февраля. Как отмечается, заграничные поездки членов сейма до сих были запрещены в связи с пандемией. Чтобы сделать исключение для Павильониса, пришлось изменить существующие правила.



Сам литовский политик сообщил, что надеется выступить посредником между оппозицией и властями Грузии. Павильонис добавил, что грузинские политики обычно принимают во внимание мнение представителей Литвы.



«У меня много друзей с обеих сторон, и я собираюсь попытаться примирить их», — сказал он.



В Тбилиси Павильонис встретится как с представителями правящей партии «Грузинская мечта», так и оппозиции. Он также надеется провести переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.





«Кажется, Грузия действительно планирует присоединиться к Европейскому Союзу и НАТО (…) Отправляя друг друга в тюрьму, они точно не попадут туда. Власти и оппозиция должны работать вместе для достижения стратегических целей», — сказал Павилионис.



Накануне посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра прибыл в штаб-квартиру офиса «Единого национального движения», где сторонники и лидеры оппозиции собрались в ожидании задержания лидера партии Ники Мелия. Дипломат сообщил, что опасается «непропорциональных мер» в отношении людей, пообещавших физически защищать Мелия. В интервью BNS Павилионис прямо заявил, что Калиндра фактически «прикрыл» оппозиционера, когда «спецназ хотел ворваться» в офис ЕНД.



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